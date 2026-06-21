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        Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde, şofbenden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde, şofbenden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan Melek Kutlu (58), dün gece saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

        Uzun süre banyodan çıkmayan Kutlu, ağabeyi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, Kutlu'nun şofbenden sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kutlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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