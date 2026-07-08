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        Ordu'da arazi tartışmasında öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen anne, baba ve oğullarının cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Ordu'da arazi tartışmasında öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen anne, baba ve oğullarının cenazeleri toprağa verildi.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Muammer Gülen (61) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Mehmet (66), eşi Emine (58) ve oğlu Resul Gülen (39) için Hazreti Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Gülen ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Cenazeler, kılınan namazın ardından Tepecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        Olayın ardından kaçan ve saklandığı fındık bahçesinde polis ekiplerince yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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