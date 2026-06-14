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        Ordu'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Ordu'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında C.B. yönetimindeki 34 CHA 716 plakalı hafif ticari araç refüje çarptı.

        Kazayı fark ederek yardım için emniyet şeridine park eden M.G.U'nun kullandığı 52 AFP 490 plakalı minibüse, M.A. idaresindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü C.B. ve beraberindeki Nermin B. ve Recai G. ile otomobilin sürücüsü M.A, eşi Bahar A, 10 yaşındaki ikiz kızları Z.A. ve S.A, yaralandı.

        Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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