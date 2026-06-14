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        Ordu'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Ordu'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

        İlçede şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Binaların zemin ve bodrum katlarındaki bazı iş yerlerini su bastı, derelerin debisi yükseldi.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

        Öte yandan sağanak Fatsa ve Altınordu ilçelerinde de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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