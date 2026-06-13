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        Ordu'da arıcılara uygulamalı eğitim verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde "Ana Arı Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Ordu'da arıcılara uygulamalı eğitim verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde "Ana Arı Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki kursa 17 arıcı katıldı.

        Bal verimi ve kalitesini artırmak amacıyla üretim aşamalarını uygulamalı anlatıldığı kursta, arıcılara ana arı üretiminin incelikleri aktarıldı.

        Enstitü müdürü Şeref Cınbırtoğlu, yaptığı konuşmada, bugüne kadar 8 ilde bu kursu düzenlediklerini, kurs sonunda sertifika alacak arıcıların, hem kendi işletmelerini kurabileceğini hem de kendi üretimlerinde bu kaliteli ana arıları kullanabileceğini söyledi.

        Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi ise arıcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim ağını genişlettiklerini dile getirdi.

        Ünye Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım da ilçede ciddi bir arıcılık potansiyeli olduğunu belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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