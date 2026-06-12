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        Ordu'da kruvaziyer turizmi için çalışmalar sürüyor

        Ordu'da kruvaziyer turizmine yönelik Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda gerçekleştirilen uzatma çalışmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Ordu'da kruvaziyer turizmi için çalışmalar sürüyor

        Ordu'da kruvaziyer turizmine yönelik Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda gerçekleştirilen uzatma çalışmasına devam ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Altınordu Atatürk Rıhtımı Uzatma Projesi ile kentin denizle olan bağının güçlendirilmesi ve kruvaziyer turizminden pay almasının hedeflendiği belirtildi.


        Ekiplerin yoğun mesai harcadığı Atatürk Rıhtımı'nda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği, projenin her geçen gün daha da şekillendiği vurgulandı.

        Açıklamada, bir sonraki aşamada binanın tuğla imalatına başlanılacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "140 metre uzatılarak 410 metreye çıkarılacak olan iskelede ise 72 kazığın çakma işlemleri tamamlanmıştı. 140 metrelik yeni bölümün 82 metresinde döşeme ve beton imalatı bitirildi. Yine iskele kısmında toplam 24 adet olan başlık kirişinin 16'sının dökümü tamamlandı. Uzatma kısmındaki 90'lık kazıkların ve parmak iskelelerin kazık çakım işlemi bitirildi. Öte yandan deniz içerisindeki beton yapıların korunmasına yönelik tahkimat çalışması başlatıldı."

        Altınordu Atatürk Rıhtımı ile Ordu'nun kruvaziyer rotalarında güçlü bir konuma ulaşacağına işaret edilerek, deniz yoluyla kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin kentin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmesine imkan sağlanacağı vurgulandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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