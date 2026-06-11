Ordu'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahil şeridinde çevre temizliği yapıldı.



Akçay mevkisinden Çınarsuyu 1957 Spor Tesisleri'ne kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleşen çevre temizliği etkinliğinde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çevre bilincinin ve sıfır atık yaklaşımının önemine dikkati çekti.



Tavlı, 2026 yılı içerisinde ilçede 640 tonun üzerinde atık kağıt ile 160 tonun üzerinde atık plastiğin geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.



Doğaya bırakılan çöplerin akarsular yoluyla denize taşındığı ve çevre kirliliğine yol açtığının altını çizen Tavlı, sağlıklı çevreyi gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.



Tavlı, "Yerel yönetim olarak okullarımızda öğrencilerimizle, ailelerimizle duyarlı olmaya çalışıyoruz." dedi.







