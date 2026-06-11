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        Ordu'da "5. Münakaşa Değil, Münazara Yarışması" düzenlendi

        Ordu'da liseler arasında düzenlenen "5. Münakaşa Değil, Münazara Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Ordu'da "5. Münakaşa Değil, Münazara Yarışması" düzenlendi

        Ordu'da liseler arasında düzenlenen "5. Münakaşa Değil, Münazara Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen yarışmaya il genelindeki 134 okul katıldı.

        Öğrencilerin düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmelerini, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve hitabet yeteneklerini ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada, elemelerin ardından finalde Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi karşı karşıya geldi.

        Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, belirlenen konu çerçevesinde öğrenciler fikirlerini savundu.

        Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "İlimizde genç istihdamının geleceği için hizmet sektörü teşvik edilmelidir" görüşünü savunduğu final karşılaşmasında, Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi öğrencileri ise "İlimizde genç istihdamının geleceği için tarımsal üretim teşvik edilmelidir" tezini savundu.

        Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından en yüksek puanı alan Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Özel Namık Altaş Koleji Fen Lisesi ikinci oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanları tebrik ederek, programın Ordu'da gerçekleşmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından yarışmanın birincisi ve ikincisi olan takımların okullarına dizüstü bilgisayar ve danışman öğretmenlerine kültür gezisi hediye edildi. Birinci takımdaki her bir öğrenciye 10 bin, ikinci takımdaki her bir öğrenciye de 7 bin lira para ödülü verildi.

        Yarışmada, üçüncü olan Ulubey Anadolu Lisesi de ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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