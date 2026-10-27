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        Ordu'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Ordu'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı.

        İnterpolEuropol Daire Başkanlığınca ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı, Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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