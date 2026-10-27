Ordu'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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