Ordu'da uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen 3 farklı çalışma kapsamında 8 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo metamfetamin, 9,8 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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