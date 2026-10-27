Ordu'da "11 taklalı" gol sevinciyle ilgi gören amatör futbolcu Guinness rekoru kırmayı hedefliyor

Ordu'da amatör maçta attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle dikkati çeken Korgan Belediyesporlu futbolcu Osman Ismak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor'da 10 numaralı formayı giyen takım kaptanı Ismak, geçen cumartesi Dumlupınar Spor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle sosyal medyada ilgi gördü.

Antrenmanlarını Korgan İlçe Stadı'nda sürdüren 35 yaşındaki Ismak, AA muhabirine, devlet korumasında yetiştiğini ve Terme İlçe Müftülüğünde görev yaptığını söyledi.

Judoyla da ilgilendiğini ve judo antrenörü olarak sporcular yetiştirdiğini belirten Ismak, ters takla atmayı küçük yaşlarda bu spor sayesinde öğrendiğini ifade etti.

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Ismak, takla atmaya çocukluk yıllarında başladığını anlatarak, "Çocukluğumdan beri takla atarım. Halen bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum." dedi.

Gol sevincinin sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ismak, kendisi hakkında olumlu yorum yapanlara teşekkür etti.

Ismak, çevresinde "Taklacı Osman" olarak tanındığını belirterek, bu durumdan rahatsız olmadığını kaydetti.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 57 geri takla rekorunu geçmek istediğini vurgulayan Ismak, "Rekoru geçmek için çalışmalarım devam ediyor. Şu anda ters takla sayım 30-40 arasında. İnşallah kendimi daha da geliştirip rekoru kıracağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan da Ismak'ın gol sevincinin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, futbolcuyu gelecek sezonlarda da takımda görmek istediklerini ifade etti.

Korgan Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin ise Ismak ile gurur duyduklarını söyledi.