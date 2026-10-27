Eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, 25 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Veteriner mevkisinde meydana geldi. İlkay Baş ile eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Baş, K.E.K.'yi boyun, karın ve kasık bölgelerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı K.E.K., ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. K.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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