Eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
ORDU'nun Ünye ilçesinde, eski kız arkadaşı K.E.K.'yi (19) bıçakla yaralayan İlkay Baş, tutuklandı.
ORDU’nun Ünye ilçesinde, eski kız arkadaşı K.E.K.'yi (19) bıçakla yaralayan İlkay Baş, tutuklandı.
Olay, 25 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Veteriner mevkisinde meydana geldi. İlkay Baş ile eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Baş, K.E.K.'yi boyun, karın ve kasık bölgelerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı K.E.K., ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. K.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli İlkay Baş, olaydan 1 gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çaybaşı Emniyet Amirliği’ne gidip teslim oldu. Ünye Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Baş, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. İlkay Baş, adliyede savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklandı.
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