Ordu'da alabalık tesislerine denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, üretim faaliyetleri kontrol edildi. Baraj gölünde yetiştirilen ve 100400 gram ağırlığa ulaşan alabalıkların, kasım ayında deniz sahasındaki tesislere nakledilerek büyütülmeye devam edildiği, üretimin Türk somonu yetiştiriciliğine önemli katkı sağladığı belirtildi.

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