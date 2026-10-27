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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 1 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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