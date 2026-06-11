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        Ordu'da 1500 rakımlı yaylada "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Ordu'da 1500 rakımlı yaylada "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla "sakin şehir" ünvanlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kutlandı.

        Yaylada kortej yürüyüşü ile başlayan programda, Emine Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da gösterildi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Türk mutfağını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Türk mutfağının sadece yemek olmadığının altını çizen İnanır, "Türk mutfağı kültürdür, turizmdir, ekonomidir, istihdamdır. Aynı zamanda bir şehrin kimliği ve marka değerdir." dedi.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da doğal güzellikleriyle Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yaylalarından Perşembe'de etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise "Türk mutfağı sadece yemeklerden oluşan bir kültür değil, toprağın bereketini, üreticinin emeğini, geleneklerimizi ve nesilden nesile aktarılan yaşam biçimimizi yansıtan büyük bir medeniyet mirasıdır." diye konuştu.

        Kentin coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra keşkek ve kavurma ikram edilen programda, Kent Orkestrası konser verdi.

        Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı'nın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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