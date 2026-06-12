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        Ordu'da minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Ordu'da minibüsün park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Güvercinlik Mahallesi'nde, E.Ö. (40) yönetimindeki 55 ANJ 424 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak park halindeki 52 AGK 629 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araçlar, park halindeki 34 FEJ 653 plakalı kamyona da çarparak hasar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.Ö. ile otomobildeki C.Ç. (51) ve C.Ç. (25), kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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