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        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        E.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.T'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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