Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. E.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.T'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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