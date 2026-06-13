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        Ünye'de aquapark ve aile plajı hizmete açıldı

        Ordu'da Ünye Belediyesince hayata geçirilen aquapark ve aile plajı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Ünye'de aquapark ve aile plajı hizmete açıldı

        Ordu'da Ünye Belediyesince hayata geçirilen aquapark ve aile plajı hizmete açıldı.

        Gölevi mevkisinde Batıpark Millet Bahçesi yanında 6 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan aquapark ve aile plajının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, Ordu'da tüm yerel dinamiklerle birlikte hizmet üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Özer, Ünye sahilindeki değişime işaret ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik etti.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise görev süresi boyunca ilçede hayata geçirilen projeleri anlatarak, projelere destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

        Törene, Vali Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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