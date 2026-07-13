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        Ordu'da Binbir Hatim Duası programı yapıldı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde 14. Kur'an Ziyafeti, Konferans ve Binbir Hatim Duası programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Ordu'da Binbir Hatim Duası programı yapıldı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde 14. Kur'an Ziyafeti, Konferans ve Binbir Hatim Duası programı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü ve Yalnızdam Mahallesi Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde Binbir Hatim Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        İl Müftüsü Ali Çakmak'ın açılış konuşmasının ardından ilahiler ve kasideler okundu.

        Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim ve sünnete bağlılığın önemine işaret etti.

        Programda ayrıca okunan hatimlerin duası yapıldı.

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