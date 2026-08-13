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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş kurtarıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş kurtarıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş hastanede tedavi altına alındı.

        Keş Mahallesi'nde denize giren Kamil Şatır, Ayhan Coşkun ve Zafer Ünsal bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren kişiler Fatsa Belediyesi itfaiye ekiplerince denizden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlar, tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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