Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş kurtarıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlar, tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Keş Mahallesi'nde denize giren Kamil Şatır, Ayhan Coşkun ve Zafer Ünsal bir süre sonra gözden kayboldu.

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