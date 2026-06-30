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        Ordu'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Ordu'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        İlçenin Çamlık mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce tekneye alınan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.


        Yapılan incelemede cesedin, Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinden 28 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan Aytekin E'ye (17) ait olduğu tespit edildi.


        Cenaze, otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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