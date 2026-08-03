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        Ordu'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen "pat pat" tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Ordu'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen "pat pat" tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak Küme Evleri mevkisinde Nuri A. (42) yönetimindeki tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Dursun Efe A. (17) ve Mehmet A. (57) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.






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