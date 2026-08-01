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        Ordu'da yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Ordu'da yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Balıklı Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2'nci katında yaşayan A.K. (66), mutfakta çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Mutfağa girdiği sırada tüpün patlaması sonucu A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Öte yandan, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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