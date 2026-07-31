Ordu'nun yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde tanıtıldı

Ordu'nun yöresel lezzetleri, YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında tanıtıldı.



Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin desteğiyle düzenlenen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı Etkinlik Alanı'nda devam etti.



Kentin farklı noktalarından gelen yöre sakinleri, coğrafi işaret tescilli ürünlerin de bulunduğu yiyecek ve içecekleri stantlarda sundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, etkinlikte gördükleri her şeyin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Güler, yarışmada 40 çeşit yemeğin yer aldığını, ayrıca stantlarda 200'den fazla yemeğin katılımcılara ikram edildiğini dile getirdi.





İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu'nun kültür çeşitliliği anlamında çok zengin olduğunu, bunun da mutfağa yansıdığını belirterek, "Analarımızın, ninelerimizin yaptığı o güzel yemekleri ticari dolaşıma sokmak istiyoruz. Onların marka değerlerini yükseltmek istiyoruz. Onun için de bu yol birinci aşama. Bundan sonra Allah nasip ederse daha güzelini, gelişmişini önümüzdeki yıllarda Ordu olarak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Etkinlikte, ana yemek, ot yemekleri, hamur işi ve tatlı kategorilerinde yemek yarışması yapıldı.



Yarışmacılar, coğrafi işaret tescilli ürünlerin de yer aldığı yemekler arasından dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.



Jürinin değerlendirmesi sonucunda ana yemek kategorisinde Arzu Erarslan "Gürcü usulü etli sarma", ot yemekleri kategorisinde Şener Keskin "Fındık yaprağından sarma", hamur işi ve tatlı kategorisinde ise Gülten Güzelkol "İzabella tatlısı" ile birinci oldu.



