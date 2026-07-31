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        Ordu'da Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve paten hediye edildi

        Ordu'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bisiklet ve paten hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Ordu'da Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve paten hediye edildi

        Ordu'da yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bisiklet ve paten hediye edildi.

        Altınordu ilçesindeki Aziziye Yalı Camisi'nde çocuklara yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursu için kapanış programı gerçekleştirildi.

        İl Müftüsü Ali Çakmak, yaptığı konuşmada, öğrencilerin kurs boyunca üzerlerine düşen görevlerini yaptığını söyledi.

        Cami görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür eden Çakmak, "Çocuklarını bu camiye yaz Kur'an kursu dolayısıyla gönderen aileleri tebrik ediyorum. Bu hediyelerin tedariki noktasında gönüllü kardeşlerimizi, Rabbim nasıl ki çocukları sevindiriyorlarsa onları da bu dünyada sevindirir inşallah. Bu vesileyle ödül töreni hayırlı olsun diliyorum." dedi.

        Altınordu İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci ise kursa katılan çocukları tebrik ederek, emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.

        Aziziye Yalı Camisi İmam Hatibi Muhammed Kılıç da cami merkezli bir nesil yetirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan 20 çocuktan 7'sine bisiklet, diğerlerine paten hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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