Ordu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerin yaşatılmasını teşvik etmek ve kentin gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali başladı.



Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Tayfun Gürsoy Parkı Etkinlik Alanı'nda devam eden festivalde, Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Otantik Halk Oyunları ile Gürcistan Khorumi Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu olarak ünlü şeflerin katıldığı bir festivalde dünyada gastronomi yarışına çıktıklarını söyledi.



Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güler, Ordu'nun gastronomi alanında önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da festivale destek veren kurum, firma ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Güler tarafından Vali Muammer Erol, YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi ile festivale katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.



Vali Erol ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Ordu'ya özgü yemek ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.



Ünlü şeflerin gastronomi gösterileri gerçekleştireceği, çeşitli atölye çalışmaları ve yemek yarışmalarına ev sahipliği yapacak festival, yarın sona erecek.



