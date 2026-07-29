Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin sürücüsü A.I'nın (39) üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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