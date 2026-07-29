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        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin sürücüsü A.I'nın (39) üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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