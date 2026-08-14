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        Ordu'da düzenlenecek uluslararası bisiklet yarışları için hazırlıklar tamamlandı

        Ordu'da 29 ülkeden profesyonel sporcuların katılımıyla "Kıyıdan Zirveye" ve "Karadeniz Klasiği" isimleriyle düzenlenecek bisiklet yarışları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Ordu'da düzenlenecek uluslararası bisiklet yarışları için hazırlıklar tamamlandı

        Ordu'da 29 ülkeden profesyonel sporcuların katılımıyla "Kıyıdan Zirveye" ve "Karadeniz Klasiği" isimleriyle düzenlenecek bisiklet yarışları yarın başlayacak.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek yarışların tanıtımı için​​​​​​​ basın toplantısı düzenlendi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, organizasyonun bir yarıştan daha fazlası olduğunu, yarışlar sayesinde Ordu'nun güzelliklerini dünyaya göstereceklerini söyledi.

        İnanır, Ordu'nun bu hafta sonu uluslararası çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, şunları ifade etti:

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        "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle​​​​​​​ gerçekleşecek olan Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sadece bir bisiklet yarışı değil, Ordu'muzun eşsiz doğasının, masmavi denizinin, yemyeşil yaylalarının, turizm potansiyelinin ve misafirperverliğinin tüm dünyaya tanıtılacağı ve ilimizin marka değerine katkı sağlayacak bir organizasyondur."

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise Ordu'daki yarışların artarak devam edeceğini söyledi.

        Ordu'da bu organizasyonun yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Fırat, "Önümüzdeki dönemde de bu yarışları bir üst kategoriye çıkararak gerçekleştirme amacındayız. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcular Ordu'ya geliyor. Ordu'nun dünya gündeminde olması ve tanınırlığı açısından gerçekten önemli bir unsur." ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan, iki gün sürecek yarışlarda bisikletçileri birbirinden zorlu iki parkur bekliyor.

        Yarın Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'ndan başlayacak 95,7 kilometrelik​​​​​​​ yarış, Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'nda sona erecek.

        Pazar günü ise yine Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'ndan başlayacak 112 kilometrelik yarış ise Aybastı Perşembe Yaylası'nda tamamlanacak.

        Toplantıya, Vali Muammer Erol, protokol üyeleri ve takımların yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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