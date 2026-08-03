Ordu'da "Engelsiz Rota" ile engelli bireyler kentin turistik noktalarını geziyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Engelsiz Rota" etkinliği kapsamında, engelli bireyler ve aileleri kentin doğal, tarihi ve turistik destinasyonlarını gezme imkanı buluyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören program kapsamında Ordu'nun 19 ilçesinden engelli bireyler ve aileleri bir araya getiriliyor.



Etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Yason Burnu, Hoynat Adası, Çikolata Park ve Çınarsuyu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek kentin doğal ve turistik değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.



Gezi programı boyunca düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçiren katılımcılar, hem sosyalleşme hem de Ordu'nun farklı noktalarını keşfetme imkanı elde ediyor.













