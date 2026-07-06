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        Ordu'da Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne analiz cihazı kazandırıldı

        Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesine analiz cihazı kazandırılması dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Ordu'da Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne analiz cihazı kazandırıldı

        Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesine analiz cihazı kazandırılması dolayısıyla program düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Alternariol Toksinlerinin Analizi Projesi" kapsamında temin edilen LC-MS/MS analiz cihazının tanıtım programı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Karadeniz Bölgesi'nde üç laboratuvarın doğrudan sorumlusu olduklarını belirterek, Genel Müdürlük olarak 81 il ve 900'ü aşkın ilçede teşkilatlandıklarını kaydetti.

        Gıdanın güvenilirliğinden sorumlu bir genel müdürlük olduklarına dikkati çeken Dilber, söz konusu cihazın oldukça işlevsel olduğunu aktardı.

        Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş da söz konusu cihazla fındık sektörüne yönelik ihracatta istenen analizlerin yerelde yapılacağını ifade etti.

        Programa, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve davetliler katıldı.



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