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        Ordu'da güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Ordu'da, temmuz ayı güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Ordu'da güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı

        Ordu'da, temmuz ayı güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erol, İçişleri Bakanlığı'nın yaz dönemi trafik tedbirlerine ilişkin genelgesini hatırlattı.

        Erol, İçişleri Bakanlığı'nın 23 Haziran 2026 tarihli genelgesinin kaymakamlıklara iletildiğini belirterek, yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna karşı alınacak tedbirlerin tek tek sıralandığını ve güvenlik birimlerince titizlikle uygulanacağını kaydetti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevsimlik tarım işçilerine yönelik genelgesine değinen Erol, Altınordu'daki geçici konaklama alanının fiziki koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

        Erol, sahipsiz hayvanlarla ilgili soruyu da yanıtlayarak, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanlarına alınmasında yüzde 72 oranına ulaşıldığını aktardı.

        Gölköy'deki doğal yaşam alanının açılışının onaylandığını, Kabadüz'deki tesis için de izin verildiğini ifade eden Erol, Fatsa ve Altınordu'daki alanların da 15 gün içinde hizmete alınmasının planlandığını vurguladı.

        Erol, son günlerde meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Valilik kararıyla denize girişin yasaklandığını hatırlatarak, vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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