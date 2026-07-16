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        Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

        Ortaköy Mahallesi'ndeki içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışması yapılan altyapı inşaatında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçilerden İ.Ç. ve G.D, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı işçiler Aybastı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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