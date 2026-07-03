Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı

        Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü için denize giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü için denize giriş yasağı getirildi.


        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, denizde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 4 Temmuz Cumartesi günü ilimizin doğu kesiminde Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçesinde saat 14.00'ten sonra, batı kesiminde Fatsa ve Ünye ilçesinde ise gün boyu, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Malazgirt'te taşların altından çıktı!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Ordu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Ordu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
        Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
        Ordu'da Şehit Necati Gürkaya Gemisi ilk seferini yaptı
        Ordu'da Şehit Necati Gürkaya Gemisi ilk seferini yaptı
        Kumru'da hafızlık öğrencilerine piknik
        Kumru'da hafızlık öğrencilerine piknik
        Ordu'da fındıkta tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı
        Ordu'da fındıkta tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı
        Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
        Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı