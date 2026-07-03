Ordu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Çınarcık Mahallesi'nde dün mantar toplamak için evden ayrılan ve geri dönmeyen 52 yaşındaki Rüstem A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, iz takip köpeklerinin de yardımıyla bölgede arama çalışması yürütüyor.

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