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        Ordu'da iki araç ve motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Ordu'da iki araç ve motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nizamettin Akçin yönetimindeki 28 AAS 329 plakalı hafif ticari araç, Fındıklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki Berat Özdemir yönetimindeki 52 AGR 177 plakalı motosikletle, ardından Fatih Demirtaş yönetimindeki 52 FM 185 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Koray Yılmaz, Yeter Türker, Barış Soylu ile Ekrem Kır ilk müdahalelerinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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