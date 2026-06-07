Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'daki Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Ordu'daki Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, hafta sonunda doğaseverleri misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, hafta sonunda doğaseverleri misafir etti.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gaga Gölü, doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.

        2024'de yapılan iyileştirme çalışmalarıyla turizme kazandırılan Gaga Gölü'nde havaların da güzel olmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

        Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor.

        Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

        Ziyaretçilerden Mehtap Şahin, AA muhabirine, ilk defa Gaga Gölü'ne geldiğini belirterek, buraya hayran kaldığını söyledi.

        Ordu'ya gelen ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesini tavsiye eden Şahin, "Burası doğa ile iç içe çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Gelince huzur buluyorsunuz." dedi.

        Kente bir festival kapsamında gelen Ufuk Kıray ise "Ordu'da her gezdiğimiz yer gerçekten çok güzel. Gaga Gölü bunlardan birisi. Buraya gezip gördüğümüzde gerçekten hayranlık uyandırıyor." şeklinde konuştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Ordu'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
        Ordu'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
        Fındık hasat sezonu öncesi yabani ot temizliği başladı
        Fındık hasat sezonu öncesi yabani ot temizliği başladı
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede tedaviye alındı
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede tedaviye alındı
        Fatsa Fener Adası yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlayacak
        Fatsa Fener Adası yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlayacak
        AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlat...
        AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlat...
        Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti
        Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti