Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlattı

        AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlattı

        AK Parti Ordu milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İbrahim Ufuk Kaynak, kent gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 19:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Ordu Milletvekilleri Hamarat ve Kaynak, kentteki çalışmaları anlattı

        AK Parti Ordu milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İbrahim Ufuk Kaynak, kent gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Hamarat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu programları kapsamında ziyaretlere devam ettiklerini söyledi.

        Şehirdeki hizmetleri yerinde incelediklerini, aksaklıklar varsa tespitini yaptıklarını anlatan Hamarat, "İşimiz, gücümüz Ordu. Ankara'da olduğumuz zaman da işimiz, gücümüz Ordu." dedi.

        Yapılan çalışmaların artarak devam ettiğine işaret eden Hamarat, "Önümüzdeki 4-5 yıl için yapılacak altyapı harcamaları, geçen dönemin en az 3 katı olacak." diye konuştu.

        Hamarat, bu sene sağlık konusunda yeni bir döneme geçeceklerini vurgulayarak, ilçelerdeki hastanelerle birlikte Ordu'nun artık sağlıkta dışarıda yer arayan değil, dışarıdan hasta alan bir şehir haline geleceğini kaydetti.

        Kaynak ise Meclis çalışmalarının haricinde Orduluların olduğu yurt içi ve dışında ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Biz bu şehir için de bu ülke için de çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        "Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi!"
        "Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi!"
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor

        Benzer Haberler

        Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti
        Patpat kazasında ağır yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:
        YEDAŞ'tan Gülyalı'nın enerji altyapısına 388 milyon TL'lik yatırım
        YEDAŞ'tan Gülyalı'nın enerji altyapısına 388 milyon TL'lik yatırım
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ordu'da konuştu:
        Ordu'da çöp kamyonu ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Ordu'da çöp kamyonu ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Ordu'da "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı Başkan Güler: "Güzelliklerim...
        Ordu'da "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı Başkan Güler: "Güzelliklerim...