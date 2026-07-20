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        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, tespit edilen ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 1095 sikke, 121 tarihi obje, gümrük kaçağı araç ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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