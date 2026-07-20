Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, tespit edilen ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 1095 sikke, 121 tarihi obje, gümrük kaçağı araç ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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