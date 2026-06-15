Ordu'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden B.Ö. (17) yönetimindeki 52 AEG 087 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Toros'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toros, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.