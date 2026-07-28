Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Alınan bilgiye göre, Eyüplü Mahallesi'nde B.H.K. (17) idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, sürücünün kardeşi M.E.K'nin (6) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan B.H.K. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Motosiklet duvara çarptı, genç sürücü öldü
        Motosiklet duvara çarptı, genç sürücü öldü
        Ordu'da patpat devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, ağabeyi...
        Ordu'da patpat devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, ağabeyi...
        Kumru'da Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
        Kumru'da Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya geldi
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya geldi
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da Çadırlarını kuran işçil...
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da Çadırlarını kuran işçil...
        Aktaş Plajı yapılan düzenlemelerle yazın gözde plajları arasına girdi
        Aktaş Plajı yapılan düzenlemelerle yazın gözde plajları arasına girdi