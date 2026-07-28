Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eyüplü Mahallesi'nde B.H.K. (17) idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, sürücünün kardeşi M.E.K'nin (6) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan B.H.K. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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