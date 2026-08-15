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        Ordu'da Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı başladı

        Ordu'da "Kıyıdan Zirveye" ve "Karadeniz Klasiği" isimleriyle düzenlenen Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Ordu'da Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı başladı

        Ordu'da "Kıyıdan Zirveye" ve "Karadeniz Klasiği" isimleriyle düzenlenen Tour Of Ordu 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın birinci etabı başladı.

        Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda başlayan yarışın startını verdi.

        Yurt içinden ve dışından katılan 96 sporcu, 95,7 kilometrelik​​​​​​​ zorlu güzergahı tamamlayıp Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'na ulaşacak.

        Öte yandan sporcuların güzergahında polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun kentte yapılmasından mutlu olduklarını belirterek "Bölgemiz için çok özel bir gün yaşıyoruz. Bu yarış sayesinde Ordu'yu dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

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        Yarışın iki etap halinde düzenlendiğini aktaran Güler, "Bugün sporcular Mesudiye ilçesindeki Keyfalan Yaylası'na kadar gidecekler. Yarın ise sporcularımız Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'na pedal çevirecek. Ordu sınırlarını aştı. Uluslararası anlamda da yarışlara ev sahipliği yapıyoruz. Bizim amacımız bu gibi yarışlar sayesinde bütün dünyanın Ordu'nun güzelliklerini görmesi." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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