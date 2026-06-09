Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Ordu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Ordu'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Ordu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Ordu'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki İskele mevkisinde kutlandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, yöresel yiyeceklerin turizm açısından bir cazibe konusu olduğunu söyledi.

        Güler, herkesi, kendine has güzel yemekleri bulunan Ordu'ya davet etti.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise bu coğrafyanın yüzyıllar boyunca kültürler arası köprü kurma yolculuğunda insanları bir sofrada buluşturduğunu ifade etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da Ordu'nun saklı lezzet hazinesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Ninelerimizden miras aldığımız bu eşsiz tarifleri modern sunumlarla harmanlayarak gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

        Emine Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da etkinlikte gösterildi.

        Halkoyunları ekiplerinin sahne aldığı programda, Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kenan Pala, "Sofrada Yaşayan Miras Olarak Ordu'nun Yöresel Ot Yemekleri" konulu sunum yaptı.

        Kentin coğrafi işaretli ürünlerinin de ikram edildiği programda, Kent Orkestrası konser verdi.

        Vali Muammer Erol, Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, ilçe belediye başkanları ile yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otobüse çarpan motosikletin sürücüs...
        Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otobüse çarpan motosikletin sürücüs...
        Ordu'da emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Ordu'da emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Ordu'da bir haftada 22 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da bir haftada 22 binden fazla araç ve sürücüsü denetledi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem
        Ordu'da aranması bulunan 46 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 46 şüpheli yakalandı
        Ordu'da jandarma 43 aranan şüpheliyi yakaladı
        Ordu'da jandarma 43 aranan şüpheliyi yakaladı