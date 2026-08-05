Ordu'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir araç şüphe üzerine durduruldu.



Ekipler, araçta yaptıkları aramada 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan B.U. ve A.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.



