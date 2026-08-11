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        Ordu'da yasa dışı palamut avlayanlar hakkında idari para cezası uygulandı

        Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Ordu'da yasa dışı palamut avlayanlar hakkında idari para cezası uygulandı

        Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, palamut avı ve satışının 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi.

        Yasa dışı palamut avcılığı yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yapılan 156 denetimde 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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