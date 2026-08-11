Ordu'da yasa dışı palamut avlayanlar hakkında idari para cezası uygulandı
Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Giriş: 11.08.2026 - 12:28 Güncelleme:
Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, palamut avı ve satışının 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi.
Yasa dışı palamut avcılığı yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yapılan 156 denetimde 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
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