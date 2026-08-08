Ordu'daki ahır yangınında buzağı telef oldu
Ordu'nun Kumru ilçesinde ahırda çıkan yangında bir buzağı telef oldu.
Giriş: 08.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
Ordu'nun Kumru ilçesinde ahırda çıkan yangında bir buzağı telef oldu.
Fizme Mahallesi'nde Adem Sinop'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekiplerin ahırda yaptığı incelemede bir buzağının telef olduğu belirlendi.
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