Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'daki trafik kazasında otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

        Ordu'daki trafik kazasında otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarında asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Ordu'daki trafik kazasında otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

        Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarında asılı kaldı.

        Ortayılmazlar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

        Kazanın ardından otomobil bir binanın bahçe duvarında asılı kaldı. Otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Polis, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Ordu Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi: 4 bin hektarlık tesis
        Ordu Göndeliç Dağı'na dev kış turizmi merkezi: 4 bin hektarlık tesis
        Ordu'nun yüksek kesimlerde fındıkta kurutma mesaisi sürüyor
        Ordu'nun yüksek kesimlerde fındıkta kurutma mesaisi sürüyor
        Ordu'nun tarihi evleri ve Yason Burnu için UNESCO süreci başlatılıyor
        Ordu'nun tarihi evleri ve Yason Burnu için UNESCO süreci başlatılıyor