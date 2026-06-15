Ordu'dan İngiltere'ye 17 tonu aşkın bal ihraç edildi

Ordu'da üretilen 17 ton 271 kilogram bal, İngiltere'ye gönderildi.



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, Avrupa Birliğinin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim" Projesi kapsamında kurulan BALMER Şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinde program düzenlendi.



Vali Muammer Erol, burada yaptığı açıklamada, İngiltere'ye karakovan ve süzme bal çeşitlerinden 17 ton 271 kilogram bal ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek, yıl içerisinde daha önce 9 ton 626 kilogram balın aynı ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır da Ordu'nun Türkiye'deki bal üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin ürünlerinin karşılığını alması, Ordu balımızın markalaşması hepimizin ortak hedefi. Burada İngiltere'ye yapılan ihracat sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Ordu balımızın uluslararası düzeyde markasının ve güvenilirliğinin bir tescilidir." diye konuştu.



İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da balın Ordu'nun önemli ihracat ürünlerinden birisi olduğunu vurguladı.



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, sektörle ilgili bilgilendirmede bulundu.



Konuşmaların ardından 17 ton 271 kilogram balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı.







