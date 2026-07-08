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        Ünye'de bisiklet ve yürüyüş yollarında çalışmalar sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Ünye'de bisiklet ve yürüyüş yollarında çalışmalar sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarında çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ünye'de sağlıklı yaşamı teşvik edecek ve ulaşımı daha güvenli hale getirecek Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'nin etap etap hayata geçirildiği belirtildi.

        Bu kapsamda ilçede 2021'de tamamlanan 4,5 kilometrelik bisiklet yolunun devamı niteliğindeki ikinci etap çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Ünye Çamlık'tan Gölevi Mahallesi'ne kadar uzanan 3 kilometrelik güzergah ile Çamlık mesire alanı içerisinde yer alan 1 kilometrelik yürüyüş yolunu kapsayan çalışma tamamlandığında ilçedeki bisiklet ve yürüyüş yolu ağı toplam 10 kilometreye ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

        Mevcut yaya kaldırımı yanında oluşturulan bisiklet yolunda sıfır asfalt kaplama üzerine renkli asfalt uygulaması ile baskı beton yürüyüş yolu inşa edildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca güzergahtaki alanlara modern aydınlatma direkleri ile çeşitli kent mobilyalarının kurulumunun yapıldığı kaydedildi.

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