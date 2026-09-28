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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahla vurulan öğretmen hayatını kaybetti

        Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan öğretmen hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahla vurulan öğretmen hayatını kaybetti

        Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan öğretmen hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı.

        Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi.

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        Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:

        "Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

        Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun." dedi.

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        Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        - "Rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirildi"

        Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın eğitim-öğretim faaliyetleriyle, okul yönetimiyle veya öğrencilerle ilgisinin bulunmadığı, öğretmen ile yeğeni arasındaki meseleden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

        Zanlıya güvenlik korucusunun müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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        "Olayın hemen ardından, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik korucumuz, süratle müdahalede bulunmuş ve şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalamıştır. Şüpheli, akabinde güvenlik birimlerimize teslim edilerek gözaltına alınmış, olaya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır."

        Öğretmen Mehmet Bilgili'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan hadisenin öğrencilerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirilmiş, öğrencilerimizin güven duygusunun korunması, psikolojik ve pedagojik yönden desteklenmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Evlatlarımızın huzuru, güvenliği ve eğitim ortamlarının esenliği en büyük hassasiyetimizdir. Süreç, ilgili bütün kurumlarımız tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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