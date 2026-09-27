Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 27.09.2026 - 18:17 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sazlıdere idaresindeki 35 BIL 313 plakalı otomobil, Harkaçtığı köyünde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile annesi Şerife Sazlıdere, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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